El peso cede ante el dólar luego de una racha de ganancias.
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 15:52:23
México, a 18 de septiembre del 2025. - El peso mexicano tuvo una depreciación frente al dólar este jueves y finalizó su racha ganadora, ante una fortaleza de la moneda estadounidense luego de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortara la tasa de interés.

El peso mexicano cotizó en 18.3805 pesos por dólar, una depreciación de 0.34% o 6.19 centavos de dólar, respecto al cierre del día de ayer miércoles del Banco de México (Banxico). Por lo que el peso terminó su racha de ocho sesiones con ganancias frente al dólar.

Felipe Mendoza, analista de mercados financieros ATFX LATAM, aseguró que la depreciación del peso fue debida a la decisión de la Reserva Federal de ayer, que recortó su tasa en 25 pb hasta el rango de 4,00 %–4,25 %, cumpliendo con el guion que el mercado ya descontaba.

Prevén que el peso oscile en un rango entre 18.29 y 18.43 pesos, debido a la trayectoria del dólar y a la espera de conocer el reporte de oferta y demanda agregada en México mañana.

 

Noventa Grados
