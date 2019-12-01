EEUU y China cerrarán acuerdo por TikTok, pasará a manos estadounidenses

Madrid, España, a 15 de septiembre 2025.- Estados Unidos y China llegaron a un acuerdo para que la plataforma digital TikTok pase a ser de propiedad estadounidense, anunció el jefe del Departamento del Tesoro, Scott Bessent, quien no dio más detalles sobre la operación.

“El marco del acuerdo es que (TikTok) cambie a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo”, dijo el funcionario estadounidense.

“No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado”, añadió desde la ciudad de Madrid, España, donde se reunió con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro He Lifeng.

Cabe mencionar que previo al anuncio del secretario Bessent, el presidente de EEUU, Donald Trump indicó en su plataforma Trtuh Social, que los representantes de su gobierno en la capital española habían alcanzado un acuerdo que iba a “encantar” a los jóvenes estadounidenses.

Meses atrás, el líder republicano estableció un límite hasta el 17 de septiembre para que ByteDance, la matriz china de TikTok vendiera la filial de la red social en la Unión Americana, ya que no veía con buenos ojos que Beijing pudiera tener acceso a datos de millones de ciudadanos.