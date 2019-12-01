EEUU rebaja un cuarto de punto a tasas de interés; se esperan más disminuciones en 2025

Washington D. C., Estados Unidos, a 18 de septiembre 2025.- La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anunció la rebaja de un cuarto de punto a los tipos de interés, en la que es la primera reducción en lo que va del año, y anunció que habrá más recortes de aquí a diciembre por la ralentización económica y los crecientes riesgos a la baja para el empleo.

“Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en el primer semestre del año. La creación de empleo se ha desacelerado y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantiene baja”, explica el escrito.

En ese sentido, a través de un comunicado, se dio a conocer que la mayoría de miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del organismo creen que para final de año un nivel adecuado para el precio del dinero estaría en un rango entre el 3.5 y el 3.75 %, 50 puntos básicos por debajo del actual.

Sin embargo, el presidente de la FED, Jerome Powell, recordó que “como suele ocurrir, estos pronósticos individuales están sujetos a la incertidumbre” y que la política monetaria del organismo nunca sigue “un curso preestablecido”.