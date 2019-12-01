EEUU perfila concluir negociaciones sobre aranceles en octubre, anuncia secretario del Tesoro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 07:38:09

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de agosto 2025.- Estados Unidos tiene planeado completar la mayoría negociaciones con los países que todavía no tienen acuerdos comerciales formales para finales del mes de octubre, según informó Scott Bessent, jefe del Departamento del Tesoro.

El funcionario estadounidense comentó lo anterior en entrevista para el medio Nikkei Asia, luego de la entrada en vigor de los gravámenes “recíprocos” impuestos por el presidente Donald Trump el pasado 9 de agosto.

Cabe mencionar que, países como Canadá, México y Suiza aun no tiene un acuerdo con la administración republicana para evitar los aranceles. Sin embargo, la República Mexicana consiguió una pausa de 90 días.

Según expertos, las declaraciones del secretario Bessent, serían una especie de “ultimátum” para los países que no han alcanzado un acuerdo con Estados Unidos y dejan entrever que no habría más plazos para la imposición de estos impuestos a las exportaciones.