EEUU perfila concluir negociaciones sobre aranceles en octubre, anuncia secretario del Tesoro

EEUU perfila concluir negociaciones sobre aranceles en octubre, anuncia secretario del Tesoro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 07:38:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 11 de agosto 2025.- Estados Unidos tiene planeado completar la mayoría negociaciones con los países que todavía no tienen acuerdos comerciales formales para finales del mes de octubre, según informó Scott Bessent, jefe del Departamento del Tesoro.

El funcionario estadounidense comentó lo anterior en entrevista para el medio Nikkei Asia, luego de la entrada en vigor de los gravámenes “recíprocos” impuestos por el presidente Donald Trump el pasado 9 de agosto.

Cabe mencionar que, países como Canadá, México y Suiza aun no tiene  un acuerdo con la administración republicana para evitar los aranceles. Sin embargo, la República Mexicana consiguió una pausa de 90 días.

Según expertos, las declaraciones del secretario Bessent, serían una especie de “ultimátum” para los países que no han alcanzado un acuerdo con Estados Unidos y dejan entrever que no habría más plazos para la imposición de estos impuestos a las exportaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Lluvias intensas provocan severas inundaciones en la Ciudad de México
Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán
Detienen a dos menores por secuestro; rescatan a dos víctimas en Valle de Santiago, Guanajuato
Abandonan cabeza humana en letras monumentales de la localidad 18 de Marzo, en Buenavista, Michoacán: La Alcaldesa está amenazada; autoridades dejan extremidad ahí por horas
Más información de la categoria
Hay 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz, informa Sheinbaum
Culmina periodo de disculpas a diputada del PT que ya es conocida como Dato Protegido
Pierde la vida Miguel Uribe, precandidato presidencial en Colombia víctima de un atentado
Abandonan dos cabezas en hieleras en Apatzingán: Suman tres cabezas abandonadas la misma noche en Michoacán
Comentarios