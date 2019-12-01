EEUU impone aranceles del 25 por ciento a Brasil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 07:45:51

Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de julio 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de aranceles del 25 por ciento a múltiples mercancías importadas desde Brasil.

Lo anterior, por orden del presidente Donald Trump, tras concluir una investigación comercial iniciada hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

En ese sentido, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) declaró en un comunicado que las averiguaciones determinaron que varias políticas y prácticas del Gobierno brasileño son “irrazonables” y restringen el comercio estadounidense.

Entre las medidas citadas se destacan las relacionadas con el comercio digital y los servicios de pago electrónico, aranceles preferenciales considerados injustos, la aplicación de normas anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol y la deforestación ilegal.

Igualmente, embajador y representante comercial de la Unión Americana, Jamieson Greer, afirmó que los nuevos gravámenes buscan proteger los intereses económicos estadounidenses frente a prácticas comerciales que considera desleales.