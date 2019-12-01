EEUU analiza elevar en 100% aranceles a Nicaragua por sus "irrazonables" políticas de derechos humanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 10:16:18
Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de octubre 2025.- El gobierno de Estados Unidos anunció que evalúa imponer una subida del 100% de aranceles a Nicaragua, así como su posible expulsión del acuerdo de libre comercio CAFTA tras determinar que el país centroamericano mantiene políticas "irrazonables" de derechos humanos y laborales.

En ese sentido, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) determinó que "las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los DH y las libertades fundamentales, así como el Estado de derecho, son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense".

Asimismo, entre las medidas propuestas por la dependencia se incluyen "aranceles adicionales de hasta el 100% sobre algunos o todos los productos nicaragüenses" de forma "inmediata o por fases durante un periodo de hasta 12 meses", revela un informe publicado este lunes.

Además, la entidad comercial propuso "la suspensión, el retiro o la prohibición de la aplicación de los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana" (DR-CAFTA).

Cabe recordar que, en febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, había adelantado que Washington estudiaría si expulsaba o no a Nicaragua del CAFTA, que desde su entrada en vigor en 2006 casi ha cuadruplicado las exportaciones nicaragüenses a EEUU.

