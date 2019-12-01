Ebrard propone mayor cooperación a EEUU y Canadá en el marco del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 10:17:30

Gyeongju, Corea del Sur, a 31 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Economía de, Marcelo Ebrard Casaubón propuso a Estados Unidos y Canadá reforzar la cooperación en el marco del T-MEC.

Lo anterior, durante sus encuentros con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent y el primer ministro canadiense, Mark Carney, en el marco de la apertura de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad de Gyeongju, Corea del Sur.

“Ebrard expresó la disposición de México a fortalecer la cooperación dentro del T-MEC, el acuerdo comercial negociado durante el primer mandato de Trump”, aseguró la dependencia federal en redes sociales.

Cabe recordar que el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá debe ser revisado en 2026, y desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de este año, destacados políticos canadienses sugirieron la idea de abandonarlo y negociar de forma bilateral con la Unión Americana.

De igual forma, el líder republicano comentó hace meses que el acuerdo de Norteamérica podría renegociarse y hacer negociaciones bilaterales.