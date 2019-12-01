Ebrard convoca a empresarios mexicanos a participar en misión comercial con Canadá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 10:21:07

Ciudad de México, a 8 de abril 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reiteró su invitación a empresas mexicanas de todos los tamaños a participar en una “misión comercial” a Canadá los próximos 7 y 8 de mayo, con el objetivo de abrir contactos de negocio, promover productos y explorar inversiones.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el funcionario federal dijo que él y un equipo del Gobierno de México acompañarán a las firmas, “sean pequeñitas, medianas o grandotas”, para sostener reuniones con empresas canadienses de su mismo sector.

Asimismo, explicó que la finalidad es que las compañías mexicanas puedan darse a conocer, vender bienes o servicios e incluso invitar a invertir en el país.

Igualmente, el secretario Ebrard añadió que una vez inscritas, las autoridades buscarán las contrapartes para cada participante y facilitarán encuentros entre empresas para intentar concretar contratos, invitaciones o convocatorias.

Además, el ex canciller mencionó que la gira incluirá visitas a las ciudades canadienses de Montreal y Toronto.

La convocatoria oficial de la Misión Comercial de México a Canadá la presenta como una iniciativa para “generar acuerdos comerciales concretos, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión” mediante reuniones presenciales B2B.