Ebrard convoca a empresarios mexicanos a participar en misión comercial con Canadá

Ebrard convoca a empresarios mexicanos a participar en misión comercial con Canadá
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 10:21:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 8 de abril 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, reiteró su invitación a empresas mexicanas de todos los tamaños a participar en una “misión comercial” a Canadá los próximos 7 y 8 de mayo, con el objetivo de abrir contactos de negocio, promover productos y explorar inversiones.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el funcionario federal dijo que él y un equipo del Gobierno de México acompañarán a las firmas, “sean pequeñitas, medianas o grandotas”, para sostener reuniones con empresas canadienses de su mismo sector.

Asimismo, explicó que la finalidad es que las compañías mexicanas puedan darse a conocer, vender bienes o servicios e incluso invitar a invertir en el país.

Igualmente, el secretario Ebrard añadió que una vez inscritas, las autoridades buscarán las contrapartes para cada participante y facilitarán encuentros entre empresas para intentar concretar contratos, invitaciones o convocatorias.

Además, el ex canciller mencionó que la gira incluirá visitas a las ciudades canadienses de Montreal y Toronto.

La convocatoria oficial de la Misión Comercial de México a Canadá la presenta como una iniciativa para “generar acuerdos comerciales concretos, alianzas tecnológicas y oportunidades de inversión” mediante reuniones presenciales B2B.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran más de 200 sueros en cateo por muertes ligadas a “sueros vitaminados” en Sonora
Ultiman a dos personas en Apatzingán, Michoacán 
Conductora se impacta contra barda de guardería del IMSS en Celaya, Guanajuato
Aseguran más de 250 kilos de estupefacientes con valor de 56 mdp, en costas de Michoacán
Más información de la categoria
Aseguran más de 200 sueros en cateo por muertes ligadas a “sueros vitaminados” en Sonora
Irán suspende paso de petroleros en el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano
De salario de 38 mil a fiesta millonaria: Pemex denuncia a su empleada por los "XV años del siglo en Tabasco"
Localizan sin vida a trabajador atrapado en mina Santa Fe, en Sinaloa
Comentarios