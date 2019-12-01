Ebrard confirma visita de Jamieson Greer para revisión del T-MEC

Ebrard confirma visita de Jamieson Greer para revisión del T-MEC
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 08:58:17
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Ciudad de México, a 16 de abril 2026.- El titular de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón confirmó que el representante comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, visitará el país, para seguir con la revisión Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC).

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el funcionario federal informó que el especialista estadounidense llegará al país la noche del 19 de abril.

“Les comento brevemente, tiene que ver con la confirmación de que el día lunes 20 (de abril) tendremos la visita a México del titular de la representación de comercio de los Estados Unidos, el embajador Jamieson Greer (…) Todo el lunes vamos a estar trabajando”, detalló el secretario Ebrard.

Además, el titular de Economía indicó que se realizarán las siguientes revisiones en los siguientes sectores:

  • Industria y comercio: Análisis de los sectores de acero, aluminio e industria automotriz.
  • Sector agropecuario: Revisión de las propuestas y preocupaciones vigentes.
  • Normativa comercial: Discusión sobre reglas de origen y la coordinación de políticas comerciales bilaterales.
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