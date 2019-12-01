Ebrard asegura que el T-MEC se mantendrá en 2026 y tendrán nuevas oportunidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 08:17:03
Ciudad de México, a 19 de diciembre 2025.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que el Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá  continuará tras su revisión en el 2026, e incluso vislumbra nuevas oportunidades para el país derivado de este proceso.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, el funcionario federal dio su pronóstico de cara a la revisión del acuerdo comercial de Norteamérica.

Para julio de 2026 tendríamos ya muy claramente establecido (en el proceso de revisión) para manifestar el deseo de Estados Unidos, de nosotros también y de Canadá de renovar otro periodo adicional del tratado de libre comercio que tenemos”, señaló el secretario Ebrard.

Asimismo, admitió que el proceso comenzó con perspectivas más pesimistas y las cosas cambiaron hasta llegar a una situación “bastante buena para México”.

“En síntesis, empezamos con perspectivas que eran mucho más negativas o pesimistas y terminamos en una situación, pues yo diría bastante buena para México, si te comparas con el resto de los países del mundo que tienen comercio con Estados Unidos”, expuso.

