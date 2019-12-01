Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 12:52:41

México, Ciudad de México. 20 de noviembre de 2026.- El dólar estadounidense superó los 19 pesos el pasado jueves 19 de noviembre, provocando una caída en el valor del peso mexicano y alcanzando su cotización más alta desde junio de 2025.

Durante esa jornada, el tipo de cambio llegó a los 19.13 pesos por dólar y cerró alrededor de los 19.11 pesos. Aunque este viernes la moneda mexicana mostró una recuperación parcial, el comportamiento del mercado continúa generando incertidumbre.

¿Por qué está subiendo el dólar?

Uno de los principales motivos es la diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos. El pasado 5 de noviembre, el Banco de México (Banxico) redujo su tasa de referencia de 6.50% a 6.25%, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) mantuvo sin cambios sus tasas en octubre.

Esta situación ha reducido la diferencia entre los rendimientos que ofrecen ambos países, haciendo que invertir en México sea menos atractivo para algunos inversionistas extranjeros.

Otro factor es la estrategia en la que los inversionistas buscan obtener ganancias aprovechando las diferencias en las tasas de interés entre países. Cuando estos rendimientos dejan de ser atractivos, algunos retiran su dinero, lo que puede generar presión sobre el peso mexicano.

A estos factores se suma la situación de los mercados financieros internacionales, donde las preocupaciones por las inversiones en inteligencia artificial, las tasas de interés y los conflictos geopolíticos han provocado que algunos inversionistas busquen opciones consideradas más seguras.

De acuerdo con especialistas financieros, este escenario puede afectar a monedas como el peso mexicano, ya que los inversionistas suelen reducir sus inversiones en economías emergentes cuando aumenta la incertidumbre.

Por ahora, el comportamiento del tipo de cambio dependerá de las próximas decisiones de Banxico y la Reserva Federal, así como de las condiciones económicas internacionales.