Disminuye venta de vehículos en Querétaro en tramo final del año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 14:57:13

Querétaro, Querétaro, 22 de diciembre del 2025.- Al penúltimo mes del año, el estado de Querétaro registró la venta de 33 mil 231 unidades nuevas, un decremento del 0.9 por ciento con relación a enero-noviembre de 2024, reconoció Laura Rodríguez Miranda, presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Vehículos Automotores (AMDA) Querétaro.

Explicó que la comercialización del sector local representa una aportación al mercado nacional del 2.5 por ciento, ubicándose en la décima posición.

Señaló que de acuerdo con el registro acumulado de compradores de AMDA, el segmento de usos múltiples y camiones suma 19 mil 222 unidades que representan el 57.8 por ciento del total de las adquisiciones realizadas en los once meses de 2025.

Además, dijo, el reporte específica la compra de 12 mil 992 unidades de usos múltiples y 6 mil 230 camiones.

“Para el área de automóviles suman 14 mil 9 ventas, de estás 7 MIL 733 corresponden a autos compactos, 4 mil 541 subcompactos, mil 579 de lujo, y 156 carros deportivos”.

Solo en el mes de noviembre, destacó, la entidad reporta la comercialización de 3,489 vehículos nuevos, una variación negativa de 4.0 por ciento en comparación con noviembre del año pasado.

Enfatizó que en Querétaro la distribución automotriz se concentra en el municipio de Querétaro con la compra de 20 mil 804 unidades que equivalen al 62 por ciento del total de la venta, seguido de Corregidora con 3 mil 451, El Marqués 3 mil 177, además de San Juan del Río con 2 mil 996 y 195 efectuadas en Huimilpan, el resto se formaliza en municipios no conurbados.

Rodríguez Miranda aseveró que para el sector de la distribución automotriz. el 2025 ha resultado un año de incertidumbre por temas como la aplicación de aranceles.

“Fue un año complicado, difícil; lleno de incertidumbre. Todos los meses tuvimos decremento de ventas, pero no nos rendimos y seguimos creando inversiones en Querétaro desde nuestro sector y generamos empleos. Tenemos un promedio de 14 mil empleos directos”.

Estimó que, al cierre del mes de diciembre, el estado de Querétaro alcance una venta de alrededor de 34 mil vehículos nuevos.

Finalmente, destacó el trabajo que se realiza desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que encabeza Iovan Elías Pérez para tener un estado seguro, que favorece la llegada de inversiones y detona fuentes de trabajo formales.