Disminuye la compra de autos nuevos en Querétaro en lo que va del año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 20:11:26

Querétaro, Qro., 20 de abril de 2026.- Al cierre del primer trimestre de 2026, el estado de Querétaro reportó una caída en la venta de vehículos cero kilómetros del 5.23%, informó la presidenta de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores de Querétaro (AMDAQRO), Laura Rodríguez Miranda.

Mencionó que la colocación acumulada sumó 8,440 unidades, mientras que durante enero-marzo de 2025, se comercializaron 8,882 vehículos nuevos.

Este decremento en las operaciones, llevó a una participación al mercado nacional del 2.3 por ciento, para colocar al estado en el lugar 14 de las 32 entidades federativas.

Para el mes de marzo de 2026, la plaza registró 2,929 vehículos adquiridos, un decremento del 2.5% con relación al mismo mes del año pasado, y posicionándose en el lugar 11 nacional.

El reporte de compradores de AMDA, correspondiente al primer trimestre del presente año, destaca la venta de 3,680 automóviles, estos distribuidos en1,849 compactos, 1,339 sub compactos, 463 de lujo y 29 deportivos.

Para el segmento de camiones, Querétaro presentó; 3,245 unidades del área de usos múltiples, y 1,515 camiones.

FLOTILLAS

Para el periodo enero-marzo, la venta de flotillas, (camionetas, pick ups y vans con propósitos de trabajo), reportó una disminución del 18.1%, colocando a Querétaro en el lugar 18 con relación al resto del país.

Se trata de 544 operaciones de compra contra 664 del primer trimestre 2025. Con este comportamiento la plaza tiene una participación al mercado nacional del 0.9%.

Finalmente, AMDA informó que el 62.5 % de la adquisición total de automotores se concentró en las distribuidoras ubicadas en el municipio de Querétaro con 5,276, seguido de Corregidora con 904, San Juan del Río 809, El Marqués con el reporte de 786 adquisiciones, 50 Huimilpan y 615 en municipios no conurbados.