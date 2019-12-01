Diciembre genera un incremento en plantillas laborales en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 16:47:39

Querétaro, Querétaro, a 5 de diciembre 2025.- Diciembre es el mes que representa la mejor temporada para el sector comercio en Querétaro, generando un incremento significativo en las plantillas laborales y en la actividad económica, aseguró René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio local.

De acuerdo con el dirigente empresarial, los negocios registran en promedio un aumento de entre 8 y 10 por ciento en el empleo temporal para atender la mayor demanda de consumo.

“En algunos giros, como restaurantes, hoteles y servicios turísticos, el crecimiento puede alcanzar hasta 300 por ciento. Diciembre es nuestro mejor mes, todos estamos motivados porque se prevé un buen cierre de año”.

Refirió que los establecimientos relacionados con turismo, reuniones y entretenimiento, como hoteles, restaurantes, centros nocturnos y salones de eventos, son los que más incrementan su personal.

En este último rubro, dijo, alrededor de 60 socios de la cámara reportan alzas de hasta 200 por ciento en la demanda de servicios, con espacios prácticamente rentados todos los fines de semana y un repunte de eventos también entre semana.

“Es el mes en que más vendemos y qué bien que podamos dar fuentes de empleo, aunque sean temporales, porque se genera más economía para todos. Al vender más necesitamos más manos que apoyen y todo mundo gana”.

Aseveró que la Cámara de Comercio estima que el sector comercio y servicios logrará una derrama económica de 3,500 millones de pesos durante el último trimestre del año. Este cierre inyecta optimismo tras un 2025 complejo, en el que el comercio local registró una caída de 4.4 por ciento en el primer semestre, la más pronunciada a nivel nacional según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).