Devoluciones de saldo a favor ascienden a más de 2 mil millones de pesos: SAT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 12:07:33

Ciudad de México, 10 de abril del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que, derivado del avance de la Declaración Anual 2025 de personas, se han autorizado 2 mil 179 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR), beneficiando a 608 mil 119 contribuyentes.

Dicho importe será devuelto en un tiempo promedio de tres días; es decir, un plazo menor a los 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación a la autoridad tributaria.

Cabe señalar que, gracias al cumplimiento de las y los contribuyentes, se han presentado, con corte a las 8:00 horas del 7 de abril, 2 millones 628 mil 571 declaraciones.

El Servicio de Administración Tributaria reafirma su compromiso de cumplir, en tiempo y forma, con lo establecido en el marco legal en materia de devoluciones y reconoce a las personas contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.