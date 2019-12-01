Devoluciones de saldo a favor ascienden a 10 mil 103 millones de pesos: SAT

Devoluciones de saldo a favor ascienden a 10 mil 103 millones de pesos: SAT
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 13:11:38
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Ciudad de México, 14 de abril del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que derivado del avance de la Declaración Anual 2025 de personas, se han autorizado 10 mil 103 millones de pesos en devoluciones de saldo a favor por impuesto sobre la renta (ISR), en beneficio de 1 millón 591 mil 951 contribuyentes.

El promedio de tiempo en que se realizan las devoluciones es de tres días; es decir, dentro de un plazo mucho menor al de 40 días que establece el Código Fiscal de la Federación.

El Servicio de Administración Tributaria reafirma su compromiso de cumplir, en tiempo y forma, con lo establecido en el marco legal en materia de devoluciones y reconoce a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.

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