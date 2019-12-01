Detectan evasión de más de 54 mil mdp por ‘factureras’ desde 2022

Detectan evasión de más de 54 mil mdp por ‘factureras’ desde 2022
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 21:06:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México a 2 de octubre del 2025. - En lo que va del 2025, el fisco ha detectado un quebranto por más de 5 mil 600 millones de pesos a través del esquema de las "factureras", a los que denominaron como "la máquina del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos".

Galeano García comentó: "En 2022 este esquema resultó en un fraude al fisco por 17 mil millones de pesos, en 2023 por más de 21 mil millones de pesos; el año pasado se redujo a 10 mil millones, pero solo en lo que va de 2025 se tiene registro de 5 mil 600 millones de pesos que ya fueron denunciados".

Al recuperar lo informado un día antes al Senado por Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, Galeano García expuso que en los últimos dos años la PFF ha presentado más de 100 querellas por huachicol fiscal. Este esquema que implica hacer pasar gasolinas por aditivos que no pagan impuestos representa un quebranto de 16 mil millones de pesos.

Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sostuvo que en la administración pasada se recaudaron 23 billones de pesos, 24.3 por ciento superior a la del sexenio previo y 9 billones de pesos más en términos nominales. Esta inercia de aumento en los ingresos tributarios continúa en 2025.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan sin vida al exrector de la UTT y a otro hombre en Santa Cruz Tlaxcala; investigan homicidio
Encuentran dos cuerpos en fosa clandestina de Juventino Rosas; suman cuatro en una semana
Vinculan a proceso a supuestos falsos policías de Jiquilpan que intentaron rescatar a funcionario ligado al Ejército Purépecha de Michoacán; fueron defendidos por el alcalde
Abuelita clama por el regreso de sus nietos desaparecidos
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a supuestos falsos policías de Jiquilpan que intentaron rescatar a funcionario ligado al Ejército Purépecha de Michoacán; fueron defendidos por el alcalde
En Apatzingán, Michoacán, libertad bajo asedio: Balas del crimen desafían el legado heroico de la Constitución en plenas Fiestas Octubrinas
Atacan con dron instalaciones de Seguridad Pública en Escuinapa, Sinaloa
Policías frustran asalto en la colonia Juárez de la CDMX; un presunto ladrón fue abatido y otro fue detenido
Comentarios