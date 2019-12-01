Detectan evasión de más de 54 mil mdp por ‘factureras’ desde 2022

Ciudad de México a 2 de octubre del 2025. - En lo que va del 2025, el fisco ha detectado un quebranto por más de 5 mil 600 millones de pesos a través del esquema de las "factureras", a los que denominaron como "la máquina del fraude, una industria del engaño que desvió miles de millones de pesos".

Galeano García comentó: "En 2022 este esquema resultó en un fraude al fisco por 17 mil millones de pesos, en 2023 por más de 21 mil millones de pesos; el año pasado se redujo a 10 mil millones, pero solo en lo que va de 2025 se tiene registro de 5 mil 600 millones de pesos que ya fueron denunciados".

Al recuperar lo informado un día antes al Senado por Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, Galeano García expuso que en los últimos dos años la PFF ha presentado más de 100 querellas por huachicol fiscal. Este esquema que implica hacer pasar gasolinas por aditivos que no pagan impuestos representa un quebranto de 16 mil millones de pesos.

Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), sostuvo que en la administración pasada se recaudaron 23 billones de pesos, 24.3 por ciento superior a la del sexenio previo y 9 billones de pesos más en términos nominales. Esta inercia de aumento en los ingresos tributarios continúa en 2025.