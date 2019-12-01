Desempleo en EEUU se dispara al 4.6%; cifra más alta desde 2021

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 12:17:51
Washington D. C., Estados Unidos, a 16 de diciembre 2025.- El desempleo en Estados Unidos se elevó al 4.6 por ciento durante el mes de noviembre de 2025, lo que representa la cifra más alta desde 2021, año de pandemia por Covid-19.

Según información del Departamento del Trabajo el número de personas desempleadas desde hace menos de cinco semanas aumentó en 326 mil respecto a septiembre de 2025. 

De igual forma, datos oficiales, hay 909 mil trabajadores a tiempo parcial más que quieren hacerlo a jornada completa respecto a septiembre, pero no pueden porque no hay suficientes plazas de empleo. 

No obstante, la creación de empleos superó las expectativas, al generar 64 mil nuevos puestos de trabajo.

En ese sentido, los analistas preveían 45 mil empleos más, según una encuesta entre analistas publicada por MarketWatch.

