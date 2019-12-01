Desacelera inflación en México al cierre del 2025; se ubica en 3.69 %

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 07:44:15

Ciudad de México, 8 de enero del 2026.- La inflación general anual en México desaceleró a 3.69 por ciento al cierre de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), luego de que en noviembre se ubicó en 3.80 por ciento

De acuerdo con el organismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó en diciembre un nivel de 143.042 puntos, lo que representó un incremento mensual de 0.28 por ciento. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.38 por ciento y la anual de 4.21 por ciento.

El índice subyacente, que excluye productos de alta volatilidad, aumentó 0.41 % mensual; al interior, los precios de las mercancías subieron 0.33 % y los de servicios 0.48 %.

En contraste, el índice no subyacente registró una disminución mensual de 0.16 por ciento, debido a una baja de 0.66 por ciento en productos agropecuarios, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.24 por ciento.

Durante diciembre, los productos con mayor incidencia al alza en la inflación fueron el transporte aéreo, loncherías, fondas, torterías y taquerías, el tomate verde y la vivienda propia. En sentido contrario, el huevo y el pollo registraron reducciones en sus precios.

En tanto, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo presentó un alza mensual de 0.16 % y anual de 3.75 %. En diciembre de 2024, estos incrementos fueron de 0.33% y 3.80%, respectivamente.

Con estos resultados, los precios al consumidor cerraron 2025 por debajo de las expectativas del mercado, tras haber terminado 2024 en una tasa anual de 4.21%.