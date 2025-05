Deben de exigir su devolución las personas físicas, es un derecho: Eric Anaya Arteaga

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de mayo de 2025.- Las devoluciones de personas físicas, que están siendo rechazadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por temas de CFDI o temas de meter deducciones que a lo mejor no son existentes, deben ser exigidas pues es un derecho, afirmó Eric Anaya Arteaga, presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro (AFEQ).

Por ello, invitó a los contribuyentes a que hagan una revisión de lo que presentaron e insistan y muestren alguna complementaria para que pueda proceder ese saldo a favor.

"Vayan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o con un asesor fiscal para que puedan obtenerla, no lo dejen de hacer para que a la autoridad no se le haga costumbre que, por negarla en la declaración de manera automática, el contribuyente no las pida de manera manual".

Durante la firma de convenio de colaboración entre la AFEQ, y la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, Anaya Arteaga reconoció que están en riesgo de perderse millones de pesos que son un derecho que deben exigir los contribuyentes.

"Le pido a los contribuyentes a que exijan este derecho que el mismo Código Fiscal de la Federación otorga, a nivel constitucional, de pagar de manera proporcional las contribuciones. Si tienen un saldo a favor y éste fue rechazado de manera automática, no pierdan ese derecho de solicitarlo de manera manual".

Invitó a acercarse a la AFEQ, que tiene sus oficinas en la Calle Estadio, atrás del Estadio Corregidora, en horario de oficina, o sigan sus redes sociales, para resolver cualquier duda o solicitar sus servicios especializados.

Refirió que la firma de convenio tiene por objetivo impulsar la actualización permanente de funcionarios y asociados en el estado.

Dijo que les impartirán cursos en recaudación, en fiscalización, en la Dirección de Ingresos, y a cambio la Secretaría nos apoya con trámites, dudas, y pláticas con los socios para de forma directa, poder resolver sus dudas y puertas abiertas para sacar adelante cualquier situación que se presente en el día a día de los fiscalistas.

Recordó que desde hace tiempo la AFEQ trabaja de cerca con Gobierno del Estado, ya que, como líderes de opinión, les solicitan opiniones técnicas.

"Ayer tuvimos una plática con el coordinador del Corredor Económico Bienestar, que van a estar impulsando la inversión en el estado".

Sobre las dificultades que tuvieron con las modificaciones a la Pagina del SAT (Sistema de Administración Tributaria), que fallaba en el momento que se querían presentas las declaraciones fiscales, dijo que el problema, aunque es menor, persiste.

"Parece que después de haber pasado las obligaciones de las declaraciones de personas morales y personas físicas, nuevamente la plataforma del SAT presenta fallas y eso genera retrasos en el cumplimiento de los contribuyentes".