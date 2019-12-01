Debe existir posición "cohesionada" en revisión del T-MEC, asevera Ebrard

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 11:44:37

Ciudad de México, a 20 de octubre 2025.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón aseveró que para unificar consensos sobre las prioridades que México debe atender en la revisión del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), su dependencia mantiene consultas internas entre sectores productivos clave y en varios estados del país.

Lo anterior, para llegar con “una posición lo más cohesionada posible”, remarcó el funcionario federal.

“Tenemos que tener al final una posición lo más cohesionada posible en nuestras negociaciones con los Estados Unidos, en lo que es la revisión del tratado”, dijo el secretario Ebrard en un comunicado.

Asimismo, recordó que se reunió con Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula empresarial del país y con el movimiento obrero, un encuentro coorganizado con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, para escuchar y tomar en cuenta los puntos de vista y conocer las prioridades ambas partes.