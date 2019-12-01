De nueva cuenta Trump corta negociaciones comerciales con Canadá; los acusa de “hacer trampa”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 07:57:38

Washington D. C., Estados Unidos, a 24 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump suspendió de nueva cuenta, las negociaciones comerciales que mantenía con Canadá.

En esta ocasión, el mandatario estadounidense acusó al Gobierno canadiense de utilizar “un fraudulento anuncio” en el que se escucha una declaración del ex jefe de Estado, Ronald Reagan, reconocida figura republicana, en la que critica los aranceles.

En ese sentido, a través de una publicación en su plataforma Truth Social, el líder conservador aseveró que: “Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de EEUU (todo escrito en mayúsculas)”.

Asimismo, comento que “debido a su comportamiento atroz”, todas las negociaciones entre las dos potencias de Norteamérica quedaron terminadas.

Según medios estadounidenses, el anuncio televisivo al que alude Trump fue promovido por el gobierno de Ontario, la provincia más poblada de Canadá.