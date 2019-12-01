Corea del Sur pide "atención especial" a México para que aranceles no afecten futuras inversiones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 07:58:32

Seúl, Corea del Sur, a 19 de diciembre 2025.- El gobierno de Corea del Sur pidió a México que le otorguen “atención especial” a fin de que los nuevos aranceles a productos asiáticos no perjudiquen las futuras inversiones de las empresas del país asiático en el país.

Lo anterior lo declaró el viceministro de Comercio, Park Jung-sung, según un comunicado conjunto con el embajador de México en Seúl, Carlos Peñafiel Soto.

“Solicitó una atención especial por parte del Gobierno de México para que estas medidas (arancelarias) no tengan impacto en futuras inversiones de las empresas surcoreanas en México ni en el comercio bilateral”, se lee en el documento.

En ese sentido, el funcionario coreano reconoció que la enmienda aprobada por el Senado mexicano incorporó parcialmente planteamientos de Corea del Sur, pero indicó que existen aspectos que requieren ajustes adicionales.

Por lo anterior, instó a la República Mexicana a que se adopten medidas para minimizar el impacto sobre las empresas surcoreanas “durante el proceso de aplicación” de los gravámenes.