Corea del Sur pide "atención especial" a México para que aranceles no afecten futuras inversiones

Corea del Sur pide "atención especial" a México para que aranceles no afecten futuras inversiones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 07:58:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Seúl, Corea del Sur, a 19 de diciembre 2025.- El gobierno de Corea del Sur pidió a México que le otorguen “atención especial” a fin de que los nuevos aranceles a productos asiáticos no perjudiquen las futuras inversiones de las empresas del país asiático en el país.

Lo anterior lo declaró el viceministro de Comercio, Park Jung-sung, según un comunicado conjunto con el embajador de México en Seúl, Carlos Peñafiel Soto.

“Solicitó una atención especial por parte del Gobierno de México para que estas medidas (arancelarias) no tengan impacto en futuras inversiones de las empresas surcoreanas en México ni en el comercio bilateral”, se lee en el documento.

En ese sentido, el funcionario coreano reconoció que la enmienda aprobada por el Senado mexicano incorporó parcialmente planteamientos de Corea del Sur, pero indicó que existen aspectos que requieren ajustes adicionales.

Por lo anterior, instó a la República Mexicana a que se adopten medidas para minimizar el impacto sobre las empresas surcoreanas “durante el proceso de aplicación” de los gravámenes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Al menos 40 niños se intoxican en guardería de Guasave, Sinaloa; abren investigación
Aprehenden a presunto responsable de abusar sexualmente de su hijastra de 11 años de edad
Golpe al crimen en Jalisco: recapturan en Zapopan a tercero al mando de grupo criminal, apodado "Delta 1"
Caen presuntos homicidas del activista José Artemio López; fue ultimado en Chiapas en 2023
Más información de la categoria
Golpe al crimen en Jalisco: recapturan en Zapopan a tercero al mando de grupo criminal, apodado "Delta 1"
Publican Decreto que pone fin a multas de tránsito en Michoacán
Lluvias desatan caos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: arrastran ocho vehículos, derriban árboles y rescatan a una persona
EEUU acusa a Sheinbaum de regalar más de 3 mil millones de dólares en petróleo a la dictadura cubana
Comentarios