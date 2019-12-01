Corea del Sur pide a México que lo deje fuera de su plan “unilateral” arancelario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 10:46:40

Nueva York, Estados Unidos, a 26 de septiembre 2025.- Corea del Sur solicitó a México que lo excluya de su plan “unilateral” para elevar los aranceles sobre los países con los que no tiene un tratado de libre comercio, debido al riesgo de que los impuestos perjudiquen las inversiones de la nación asiática.

“Corea del Sur espera quedar excluida del aumento arancelario unilateral (de México)”, comentó el ministro de Exteriores Cho Hyun a su homólogo mexicano, Juan Ramón de la Fuente, durante una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, según indicó un comunicado de la dependencia surcoreana.

Asimismo, el jefe de la diplomacia surcoreana solicitó a la República Mexicana proporcionar incentivos como exenciones o esquemas de reembolsos arancelarios para las empresas surcoreanas, en caso de que la aplicación arancelaria “sea inevitable”.

Además, el canciller Cho indicó que, conforme a las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), cualquier ajuste a las tarifas de la cláusula de Nación más Favorecida (NMF) requiere consultas previas entre las partes.

En ese sentido, aseveró que cientos de compañías surcoreanas generan empleo y exportaciones en México.

Por otra parte, el funcionario asiático deseó que continúen los programas mexicanos de promoción industrial y de las exportaciones, actualmente utilizados por muchas empresas surcoreanas.