Corea del Sur equipara plan arancelario de México con política comercial de EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 08:51:21
Seúl, Corea del Sur, a 19 de septiembre 2025.- El gobierno de Corea del Sur equiparó el plan arancelario de México con la política comercial aplicada por Donald Trump y Estados Unidos.

“La decisión de México de adoptar medidas de manera similar a Estados Unidos fue recibida con gran atención”, dijo el ministro de Exteriores Cho Hyun, durante una conferencia de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl.

El funcionario surcoreano comentó lo anterior ante la propuesta del Gobierno mexicano de imponer aranceles de hasta el 50 por ciento sobre productos de los países con los que no tiene un tratado de libre comercio, incluida Corea del Sur.

De igual forma, el canciller Cho agregó que por el momento siguen en la etapa de “examinar y revisar de cerca qué tipo de desventajas podrían enfrentar las empresas surcoreanas”.

Cabe mencionar que las autoridades mexicanas aseguraron que las medidas arancelarias tienen el objetivo de proteger a la industria nacional de prácticas de “dumping”.

Buscan a maestra de preescolar de Acámbaro, Guanajuato, desaparecida en Michoacán
Rescatan en Morelia, Michoacan, a madre e hijas víctimas de violencia y privación de la libertad; hay tres detenidos
Exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, sentenciado a 7 años de prisión por falsificación de documentos; enfrenta otros procesos ligados a corrupción
El presunto líder criminal Hernán "N" es ingresado al penal del Altiplano
