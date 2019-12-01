Coparmex se pronuncia en contra de la Reforma Electoral; pide priorizar las inversiones

Coparmex se pronuncia en contra de la Reforma Electoral; pide priorizar las inversiones
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 08:58:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de febrero 2026.- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó que en el país se le debe dar prioridad a mejorar la seguridad y crear condiciones para la inversión, y no en una reforma electoral.

Cabe mencionar que el posicionamiento del grupo empresarial se da previo a la presentación oficial de la iniciativa en materia electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un comunicado, la patronal sostuvo que plantear cambios institucionales en materia electoral resulta “riesgoso e inoportuno” cuando la República Mexicana enfrenta retos de seguridad, revisión de compromisos con socios comerciales, debilidades en el Estado de derecho e incertidumbre interna y externa.

En ese sentido, la Coparmex subrayó que la confianza de inversionistas nacionales e internacionales “depende de la estabilidad institucional, la certeza jurídica y la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad”.

Además, advirtió que señales de debilitamiento de libertades democráticas o de instituciones elevarían la incertidumbre, frenarían más la inversión y limitarían la creación de empleos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere capitán de la Guardia Nacional tras ataque con coche bomba en Jalisco
En Uruapan, Michoacán, capturan a otro presunto partícipe en el caso Manzo
Detiene la Guardia Civil a tres pistoleros en Jiquilpan, Michoacán
En Ecuandureo, Michoacán, detiene la Guardia Civil al director de la Policía Municipal y 10 elementos que estarían coludidos con la delincuencia 
Más información de la categoria
Muere capitán de la Guardia Nacional tras ataque con coche bomba en Jalisco
Casa Blanca atribuye operativo contra “El Mencho” al liderazgo de Trump
En Ecuandureo, Michoacán, detiene la Guardia Civil al director de la Policía Municipal y 10 elementos que estarían coludidos con la delincuencia 
Vínculo sentimental abrió puerta al operativo federal contra "El Mencho"; así es su estructura familiar
Comentarios