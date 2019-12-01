Conflicto en Medio Oriente afectará a la economía mundial, advierte el FMI

Washington D. C., Estados Unidos, a 14 de abril 2026.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó en su nuevo informe que, el conflicto bélico en Irán restará al menos 2 décimas al crecimiento de la economía mundial este año, en el que ahora prevé un avance del 3.1por ciento, lo cual afectará principalmente a las economías emergentes.

De acuerdo con los nuevos cálculos del organismo bancarios, la “previsión de referencia” tiene como base el supuesto de que la guerra se solvente a mediados de este año, pero el organismo plantea otros dos escenarios más adversos en los que el impacto del conflicto sería aún mayor.

En ese sentido, indicó que si la prolongación es intermedia, la economía se reduciría ocho décimas, hasta el 2.5%, y el peor, en el que el crecimiento global caería al 2%, es decir 13 décimas menos.

Cabe señalar que el dato calculado por el FMI en su nuevo informe de Perspectiva Económica Global (WEO) es dos décimas inferior a su anterior pronóstico de enero, cuando el organismo atisbaba una economía que se sacudía el lastre de la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump y recibía el impulso de la inteligencia artificial (IA).