Complejo automotriz en Aguascalientes anuncia su cierre definitivo en 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 07:45:54
Aguascalientes, Aguascalientes, a 24 de octubre 2025.- El complejo de manufactura automotriz Cooperation Manufacturing Plant (Compas), compuesto por la alianza Renault-Nissan y Daimler, que se ubica en Aguascalientes, anunció su cierre definitivo para el 31 de mayo de 2026.

“Les informamos que derivado de los cambios en la dinámica del mercado automotriz y en las preferencias de los consumidores, los accionistas de Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes (Compas) han tomado la decisión de concluir las operaciones de esta planta el 31 de mayo de 2026”, informó la empresa en un comunicado.

En ese sentido, la compañía explicó que, “los vehículos que ensamblamos tienen un ciclo de vida natural, por lo que la producción de los modelos de Infiniti será concluida durante el mes de noviembre del presente año, y la producción del modelo de Mercedes-Benz concluirá durante el mes de mayo de 2026”.

Asimismo, Compas destacó su “plena solidez financiera y capacidad de pago”, lo cual, dijo, garantiza la operación ordinaria previamente pactada.

También agregó que todos sus compromisos contractuales “serán cumplidos en tiempo y forma, conforme a los acuerdos comerciales vigentes” y dijo que ese proceso irá acompañado de una “comunicación constante y transparente para dar certidumbre y atender cualquier situación que pudiera presentarse”.

 

 

 

Fotografía de Google Maps

