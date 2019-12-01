Comerciantes de Morelia No Alcanzan Meta de Ventas en 2025; Factores Sociales y Remesas Frenan Crecimiento

Comerciantes de Morelia No Alcanzan Meta de Ventas en 2025; Factores Sociales y Remesas Frenan Crecimiento
Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 16:14:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 3 de enero del 2026.-El sector comercial del Centro Histórico de Morelia enfrentó un panorama complejo durante 2025, al no alcanzar la meta de crecimiento proyectada, según declaraciones de Alfonso Guerrero Guadarrama, presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico de Morelia (Covechi).

 

Informó que, si bien a principios de año se esperaba un crecimiento de entre el 6% y el 7%, las ventas totales cerraron en aproximadamente 4, mil 900 millones de pesos, quedando por debajo de la expectativa cercana a los 5 mil millones.

 

El líder de los comerciantes señaló que los principales frenos fueron dos factores externos: el factor social, incluyendo las manifestaciones violentas como la registradas en octubre.

 

"Los daños físicos reales ascendieron por alrededor de 2 millones de pesos en todo el año, pero el más grave y preocupante es el desprestigio turístico. Eso realmente es lo que cuenta; primero, no se puede evaluar fácilmente, pero la verdad es que mucha gente cambia su destino por la intranquilidad social", apuntó Guerrero Guadarrama. Detalló que las pérdidas económicas ascendieron a 950 millones de pesos debido a la caída del turismo.

 

También indicó que la caída considerable en el flujo de remesas, vital para la economía michoacana, también impactó negativamente el poder adquisitivo y las ventas

 

Ante la falta de crecimiento en ventas y el incremento en los costos operativos salarios y prestaciones, apuntó que varios comerciantes se vieron obligados a ajustar sus plantillas laborales. 

 

"En donde tenían tres empleados, se trató de bajar a dos y así sucesivamente. El chiste era disminuir un poquito los gastos para compensar o nivelar", explicó el representante de Covechi .

 

En entrevista telefónica indicó que para el año en curso, que es preelectoral, la expectativa es más moderada. Se prevé un crecimiento modesto de entre el 3% y el 4%, cercano al índice inflacionario. Sin embargo dijo, este pronóstico depende de que no haya efectos desfavorables en la renegociación del T-MEC ni un incremento en las deportaciones de migrantes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mujer pierde la vida en colapso de casa durante sismo en Acapulco
Michoacán bajo fuego federal: más de 300 detenidos, explosivos y toneladas de estupefacientes aseguradas en 52 días de ofensiva
Enfrentamiento armado entre grupos delictivos durante baile deja tres muertos en Cajeme, Sonora
Cinco imputados, vinculados a proceso penal por tentativa de homicidio contra agentes en Silao
Más información de la categoria
Sería "muy difícil" para María Corina Machado gobernar Venezuela; es linda por no la respetan, asevera Trump
Colombia moviliza militares a la frontera con Venezuela tras ataque de EEUU
Alertan por alza de precios en productos por el Día de Reyes
Venezuela será gobernado por EEUU hasta que haya transición, anuncia Trump
Comentarios