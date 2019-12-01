Claudia Sheinbaum presume récord histórico de recaudación fiscal sin subir impuestos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 10:47:34

Ciudad de México, 19 de enero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en 2025 se alcanzó un récord histórico de recaudación fiscal sin aumentar impuestos, al obtenerse 487 mil 446 millones de pesos adicionales respecto a 2024, lo que representó un crecimiento real de 4.8 por ciento.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que este incremento fue posible gracias al combate a la evasión fiscal, particularmente en áreas donde aún existe “fuga de recursos”, lo que calificó como una forma de corrupción. Señaló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) enfocará sus esfuerzos principalmente en el combate a las empresas factureras y en las aduanas.

“Quien no paga impuestos está cometiendo corrupción. No solo existe corrupción desde el gobierno, también desde fuera”, afirmó Sheinbaum, al señalar que aún hay contribuyentes que simulan operaciones para evadir el pago de IVA, ISR, IEPS y otros gravámenes.

La presidenta subrayó que los ingresos adicionales se destinan a programas sociales, obras públicas, salud y educación, y recordó que la recaudación ha crecido de manera sostenida desde 2019.

Además, adelantó que para 2026 se proyecta recaudar 496 mil 309 millones de pesos más que en 2025.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, informó que para 2026 se estima una recaudación total de 6 billones 448 mil millones de pesos, un aumento real de 4.6 por ciento.

Asimismo, anunció la implementación de nuevas prácticas de transparencia en auditorías fiscales, que incluyen una sola auditoría por contribuyente, revisión por muestras y devoluciones más rápidas.

El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, detalló que en 2025 se recaudaron 6.045 billones de pesos, lo que representó un cumplimiento del 101.6 por ciento de la Ley de Ingresos de la Federación. Añadió que la recaudación en aduanas aumentó 16 por ciento en términos reales, al captar 246 mil millones de pesos más que en 2024.

Las autoridades reiteraron que las acciones de fiscalización se concentrarán en contribuyentes que operen con factureras, simulen deducciones, presenten pérdidas fiscales recurrentes, incumplan regulaciones aduaneras o paguen impuestos por debajo del promedio de su sector.