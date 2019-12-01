Cierre comercial de 2025 en Querétaro, dejó una derrama económica de 2 mil 175 mdp

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio en Querétaro, informó que el cierre comercial de 2025 dejó una derrama económica de aproximadamente 2 mil 175 millones de pesos en el estado, cifra que representa un 13% menos de lo esperado, ya que la proyección inicial era de 2 mil 500 millones.

Aunque no se alcanzó la meta prevista, Loya Poletti destacó que las ventas fueron superiores a las registradas en años anteriores, lo que refleja un incremento general en el comercio, servicios y turismo. 
En el sector hotelero, el promedio de ocupación se mantuvo entre 55 y 58 por ciento durante diciembre, por debajo de la expectativa de 65 al 70 por ciento. 

De cara al Día de Reyes, la Cámara de Comercio estima una derrama económica nacional de 26 mil millones de pesos, de los cuales entre 750 y 780 millones corresponderían a Querétaro. 

“Es una muy buena derrama económica para el estado y esperamos confirmar estos números en los próximos días”.

Los sectores más beneficiados en esta temporada son los de juguetes tradicionales y didácticos, además de electrónicos como videojuegos, tabletas, teléfonos, consolas y computadoras. También destacan las ventas de ropa, calzado, perfumes y artículos de cuidado personal, rubros que concentran gran parte del consumo en estas fechas.

