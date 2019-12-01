China y EEUU sostendrán nueva ronda de negociaciones en España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 08:28:19

Beijing, China, a 12 de septiembre 2025.- El Ministerio de Comercio de China informó que del próximo 14 al 17 de septiembre, una delegación de su país se reunirá en Madrid, España, con representantes de Estados Unidos, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para sostener una nueva ronda de negociaciones sobre aranceles.

De acuerdo con el comunicado oficial, el vice primer ministro He Lifeng encabezará a la representación china en las futuras reuniones.

Se dio a conocer que entre los temas a tratar se encuentran: las medidas arancelarias unilaterales de Washington, el uso de los controles de exportación y el futuro de la aplicación TikTok, además de otros asuntos económicos y comerciales de interés mutuo.

En la previa, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que su titular viajaría entre el 12 y el 18 de septiembre a España y Reino Unido, y que en Madrid mantendría encuentros con “altos emisarios” de Beijing, así como reuniones con autoridades españolas para tratar la relación bilateral.