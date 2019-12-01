China y EEUU sostendrán nueva ronda de negociaciones en España

China y EEUU sostendrán nueva ronda de negociaciones en España
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 08:28:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Beijing, China, a 12 de septiembre 2025.- El Ministerio de Comercio de China informó que del próximo 14 al 17 de septiembre, una delegación de su país se reunirá en Madrid, España, con representantes de Estados Unidos, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, para sostener una nueva ronda de negociaciones sobre aranceles.

De acuerdo con el comunicado oficial, el vice primer ministro He Lifeng encabezará a la representación china en las futuras reuniones.

Se dio a conocer que entre los temas a tratar se encuentran: las medidas arancelarias unilaterales de Washington, el uso de los controles de exportación y el futuro de la aplicación TikTok, además de otros asuntos económicos y comerciales de interés mutuo.

En la previa, el Departamento del Tesoro estadounidense informó que su titular viajaría entre el 12 y el 18 de septiembre a España y Reino Unido, y que en Madrid mantendría encuentros con “altos emisarios” de Beijing, así como reuniones con autoridades españolas para tratar la relación bilateral.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una mujer en Uruapan, Michoacán 
Aseguran 25 máquinas tragamonedas en Nayarit
Vuelca tractocamión que transportaba limón en la carretera Pátzcuaro-Morelia
Tres internos del penal de Tepic fueron ultimados tras ataque con armas blancas
Más información de la categoria
Confirman muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa; novio la buscaba en redes y ahora le tocó despedirla
Condenan a 27 años y 3 meses de prisión al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro; fue condenado por al menos 5 delitos diferentes
Se desata tiroteo en Academia Naval de EU en Maryland; fuentes extraoficiales indican que el tirador es un estudiante el cual habría sido expulsado
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Comentarios