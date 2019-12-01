China rechaza investigaciones 'antidumping' de México; anuncia sus propias pesquisas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 07:59:32

Beijing, China, a 3 de octubre 2025.- El gobierno de China expresó su rechazo a las investigaciones antidumping iniciadas recientemente por México contra varios productos de fabricación del país asiático, por lo que anunció la apertura de un procedimiento propio sobre barreras comerciales e inversiones.

En ese sentido, el Ministerio de Comercio chino indicó en un comunicado que la Secretaría de Economía de México, a petición de empresas locales, abrió cuatro investigaciones relacionadas con productos como tela recubierta de policloruro de vinilo, cinta autoadhesiva y pernos de acero procedentes del gigante asiático.

Por lo anterior, las autoridades de Pekín afirmaron que se oponen “firmemente a medidas proteccionistas que afecten a los intereses legítimos” de las compañías chinas y señalaron que “seguirán de cerca” el desarrollo de los procedimientos en curso en la República Mexicana.

De igual forma, instaron a la Ciudad de México a cumplir de manera estricta con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) durante las pesquisas y a garantizar los derechos de las empresas exportadoras afectadas.

De acuerdo con la cartera, en lo que va de 2025 México abrió 11 investigaciones antidumping contra productos chinos, casi el doble de las registradas en todo 2024.