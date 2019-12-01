China estima pérdidas multimillonarias por aranceles de México; los califica de "barreras comerciales"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 09:01:43

Beijing, China, a 25 de marzo 2026.- El Ministerio de Comercio de China concluyó que los aranceles establecidos por México representarían pérdidas por casi 9 mil 400 millones de dólares y los calificó de “barreras al comercio y la inversión”.

Además, indicó que una investigación abierta en septiembre de 2025, concluyó que la mayor pérdida la sufrirá la industria automotriz con cerca de 9 mil millones, debido a que México se consolidó en 2025 como el principal destino de exportación de vehículos chinos.

Asimismo, comentó que verían afectados los sectores mecánico, eléctrico, metalúrgico, químico y textil.

Igualmente, la Cartera del gigante asiático comentó que las tarifas mexicanas para países con los que no tiene un acuerdo de libre comercio, afectan exportaciones por más de 30 mil millones de dólares.

Por otra parte, China cuestionó medidas no arancelarias implementadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, como requisitos complejos de inspección aduanera, que podrían obstaculizar tanto el comercio como la inversión de empresas chinas en territorio mexicano.