CFE emite Certificados Bursátiles por 815 mdd

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2025 a las 07:54:14

Ciudad de México, a 6 de octubre 2025.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) emitió exitosamente Certificados bursátiles (Cebures) con etiqueta Sustentable, por un total de 15 mil millones de pesos, con fecha de desembolso del lunes 6 de octubre de 2025.

A través de un comunicado oficial, la empresa pública indicó que se trata del resultado obtenido en la transacción, celebrada el pasado 30 de septiembre, que “confirma el sólido respaldo y la creciente expectativa de los inversionistas en el desempeño de la actual administración de la CFE, así como en la solidez de sus planes de expansión”.

De igual forma, explicó que en la operación participaron siete de las diez Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), que operan en el país, bancos, aseguradoras, fondos de inversión, organismos públicos federales y la banca de desarrollo, lo que permitió que la transacción alcanzara una demanda de 32 mil 595 millones de pesos, es decir, 2.17 veces el monto emitido.

“Este nivel de demanda es histórico para una emisión de Cebures de la CFE y se posiciona como el tercero más alto registrado por un emisor corporativo en el mercado de deuda mexicano desde 2020″, apuntó la estatal.

Además, la Comisión señaló que la emisión obtuvo la máxima calificación crediticia (AAA) en escala local por parte de Fitch Ratings, Moody’s, y Standard and Poor’s “reflejo de la alta calidad crediticia y de la solidez financiera de la CFE“, así como de la confianza del sector en su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras en el corto, mediano y largo plazo.

Cabe señalar que los bancos colocadores fueron Banorte, BBVA, Santander y Scotiabank.