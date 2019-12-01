Cerca de 40 mil agricultores mantienen producción de alimentos orgánicos en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 12:48:39

Ciudad de México, a 29 de diciembre 2025.- Cerca de 40 mil productores agrícolas, mayormente de pequeña y mediana escala, cultivaron en 210 mil 504 hectáreas de los estados de Chiapas, Sonora, Jalisco, Sinaloa, Baja California, Michoacán y Oaxaca, más de 370 productos frescos de origen vegetal y animal y más mil 700 procesados durante 2025, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La dependencia federal detalló que entre los alimentos orgánicos de origen vegetal y animal se encuentran café, miel, polen, propóleo, jalea real, huevo, carne de pollo, leche de caprino, leche de bovino y carne de bovino.

Cabe señalar que en México, los alimentos orgánicos son productos vegetales y animales cultivados y procesados sin pesticidas, fertilizantes, hormonas ni transgénicos, que utilizan métodos sostenibles y cuidan el suelo y la biodiversidad.

De acuerdo con el comunicado, los Organismos de Certificación Orgánica (OCO) llevan a cabo una evaluación para coadyuvar a combatir la falsificación de productos orgánicos y a dar certeza a los consumidores y valor agregado a las mercancías, lo cual permite ingresar a mejores mercados nacionales e internacionales.