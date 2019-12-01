CDMX prevé derrama histórica por vacaciones de verano superior a 17 mil mdp

Ciudad de México, a 15 de julio de 2026.- La temporada vacacional de verano impulsará la actividad económica en la Ciudad de México, donde se espera una derrama superior a los 17 mil 259 millones de pesos entre el 16 de julio y el 30 de agosto, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El organismo empresarial destacó que esta cifra representaría un crecimiento de 8.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, impulsado por la llegada de turistas y el incremento en el consumo de bienes y servicios.

El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que estas proyecciones reflejan la confianza que los visitantes mantienen en la capital del país y el fortalecimiento de su oferta turística, comercial y de servicios, lo que posiciona a la Ciudad de México como el principal destino urbano del país y el tercero más importante a nivel nacional, solo por detrás de Cancún y la Riviera Maya.

Añadió que el inicio del segundo semestre estará marcado por una actividad económica favorable, la cual contribuirá al crecimiento de los sectores comercial y turístico.

Asimismo, la Canaco estimó que la ocupación hotelera promedio alcanzará el 61.63 por ciento durante el periodo vacacional, como resultado del constante flujo de visitantes nacionales e internacionales.

Los sectores que se espera obtengan los mayores beneficios económicos son hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, servicios de transporte, tiendas de autoservicio y departamentales, comercios al menudeo, centros de entretenimiento, museos, teatros, parques de diversiones y establecimientos dedicados a la venta de artesanías.