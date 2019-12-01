Canasta básica subió en 2025; alcanzó promedio de 4 mil 818 pesos por persona

Ciudad de México, a 12 de enero 2026.- La canasta básica se encareció durante el 2025, al ubicarse en los 4 mil 818.14 pesos por persona en el ámbito urbano y 3 mil 451.13 pesos en el ámbito rural, según los datos de la canasta alimentaria más no alimentaria, lo que representó la cifra más elevada desde al menos 1992.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), salir a consumir alimentos y bebidas fuera del hogar, comer carne, consumir leche, transportarse, así como su cuidado personal y educación, representó el gasto más elevado de la canasta alimentaria para las familias mexicanas.

En comparación con el 2024, la canasta urbana subió 177.98 pesos y la rural 116.89 pesos, por lo que el costo de los productos que se consideraron en la canasta alimentaria y no alimentaria presentó un crecimiento anual de 3.5 por ciento en el ámbito rural y de 3.8 por ciento en el urbano.

En lo que respecta a alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar hubo aumentos del 7.3 por ciento anual y el de bistec de res (de cualquier parte que se saque), de 17.6 por ciento y presentaron mayor incidencia en el ámbito rural, estableció el organismo autónomo.