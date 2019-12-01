Canadá reafirma a México como "aliado estratégico" previo a revisión del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Octubre de 2025 a las 07:41:42

Ottawa, Canadá, a 3 de octubre 2025.- El gobierno de Canadá afirmó que México “sigue siendo un aliado estratégico” en el contexto de la “redefinición” de la relación económica con Estados Unidos.

Lo anterior, en la previa a la revisión del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, que se llevará a cabo el próximo año.

Además, el ministro de las relaciones comerciales entre Canadá y EEUU, Dominic LeBlanc, declaró ante el Senado de su país, que “como socio comercial de Canadá y parte del T-MEC, México sigue siendo un aliado estratégico”.

Cabe señalar que las palabras del funcionario se dan en un momento en el que Ottawa intenta recomponer sus relaciones con la República Mexicana tras las declaraciones a principios de año de diversas autoridades canadienses en las que sugirieron expulsar a la Ciudad de México del T-MEC para evitar los aranceles de la Unión Americana.

“Encabezaré una misión comercial a México en los próximos meses con empresas canadienses, pequeñas y grandes, que son muy entusiastas sobre la profundización de las relaciones bilaterales con México”, explicó el ministro LeBlanc.