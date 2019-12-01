Canacope estima derrama económica hasta de 580 mdp por San Valentín 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 13:30:15
El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, informó que con motivo de los festejos por San Valentín se tiene prevista una derrama económica hasta de 580 millones de pesos en la entidad.

“Nosotros estamos esperando que continúemos con la derrama económica similar a la del año pasado, que fue de 580 millones de pesos, y que obviamente, pues vamos a verlo reflejado, principalmente en comercios que están destinados al entretenimiento, al consumo de alimentos en los bares y restaurantes, en donde pues obviamente se venden souvenirs muy al día 14 de febrero”, dijo.  

Mencionó que se espera un incremento en la demanda de comercios como florerías y moteles, debido a la demanda que se origina desde días previos al 14 de febrero.

Indicó que con esta festividad comienza la reactivación formal de la actividad comercial, una vez superada la “cuesta de enero”, por lo que se trabajará para lograr un crecimiento comercial que dé un crecimiento general en el sector para este 2026.

