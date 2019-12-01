Buque con grúas pórtico se mantiene a la espera de entrar al puerto de Lázaro Cárdenas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 10:23:30
Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 4 de octubre 2025.- Un buque cargado con grúas pórtico se encuentra en fondeo a la espera de ingresar a la Terminal Especializada de Contenedores II (TEC-2), operada por APM Terminals en el Puerto Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán.

La terminal prevé incorporar tres grúas pórtico de muelle tipo STS, destinadas a las maniobras de carga y descarga de buques portacontenedores.

Cabe señalar que de igual forma recibirá equipo tipo RTG híbrido, cuyo sistema busca disminuir el impacto ambiental en las operaciones dentro del recinto.

El plan de expansión en TEC-2 incluye el incremento de la capacidad operativa mediante la adquisición de nuevas grúas, la ampliación del muelle de 960 a 1,080 metros y el acondicionamiento de áreas de patio.

Con lo anterior, la terminal estima un aumento en su capacidad anual de diseño de 1.20 a 2.00 millones de TEUs.

Con la incorporación de dos nuevas grúas tipo “megamax”, TEC-2 suma un total de 12 grúas pórtico de gran tamaño y 38 grúas RTG.

Estas cifras posicionan a la terminal como uno de los centros logísticos con mayor infraestructura en el puerto, junto con otras instalaciones como SSA México (TEC-1), Hutchison Ports TIMSA y la Terminal Marítima Ocupa Manzanillo.

