Brasil prepara respuesta a aranceles de Trump; tendría en la mira a gigantes tecnológicos

Brasilia, Brasil, a 10 de febrero 2025.- El gobierno de Brasil prepara una respuesta en contra de Estados Unidos si es que este sigue adelante con sus planes de introducir un arancel del 25% a todas las importaciones de acero, informó el diario Folha de Sao Paulo.

Según el medio citado, que tiene como fuente a un funcionario del gobierno informado del tema, las empresas que se enfrentan a posibles aranceles brasileños incluyen a Amazon, las plataformas Facebook e Instagram de Meta, Google, propiedad de Alphabet e incluso Spotify.

Asimismo, el funcionario que pidió la protección de su identidad consideró que los gravámenes a las plataformas, lo que se conoce como "impuesto digital", tendría varias ventajas sobre cualquier otra medida.

La primera ventaja sería: no es improvisada, la adopción de un impuesto sobre las plataformas ya se ha debatido en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y algunos países, como Canadá, ya han avanzado en su aplicación.

En segundo lugar, el impuesto no se aplicaría a los productos, es decir, no penalizaría al consumidor, sino que se aplicaría sobre el volumen de negocios de las empresas que prestan determinados servicios en Brasil.

Sin embargo, el rotativo señaló que el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, calificó de "no correcta" la información sobre que el gobierno brasileño tiene bajo consideración gravar las plataformas tecnológicas.

"Para que no quede ninguna duda, la información de que el gobierno de Lula debería gravar a las empresas tecnológicas si el gobierno de Estados Unidos impone aranceles a Brasil no es correcta. Además, el gobierno brasileño ha tomado la sensata decisión de expresarse solo en su momento a partir de decisiones concretas y no de anuncios que puedan ser malinterpretados o revisados. Esperaremos las instrucciones del presidente", dijo Haddad.