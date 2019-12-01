BMW llama a revisión a cientos de miles de vehículos por riesgo de incendio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 12:20:25

Ciudad de México, a 27 de septiembre 2025.- La empresa automotriz BMW, llamó a revisión a cientos de miles de unidades producidas desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2021 por un problema con el motor de arranque, que en el peor de los casos puede causar un incendio.

La empresa alemana de gama alta informó que en Alemania están afectados unos 136 mil 500 vehículos y en Estados Unidos otros 195 mil automóviles, pero no dio la cifra total de todo el mundo.

En las unidades mencionadas puede entrar agua en el motor de arranque y causar corrosión, por lo que no es posible encenderlas en algunas ocasiones, detalló la compañía en un comunicado.

Por lo anterior, se puede producir un cortocircuito y como consecuencia un sobrecalentamiento local en el motor de arranque, que en el peor de los casos podría provocar un incendio en el automóvil.

A manera de prevención BMW recomendó a sus clientes dejar el automóvil al aire libre y no estacionarlo cerca de edificios hasta que sea reparado.