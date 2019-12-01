Banxico recorta tasas de interés y se ubica en 7.75%; es el quinto ajuste en 2025

Banxico recorta tasas de interés y se ubica en 7.75%; es el quinto ajuste en 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 13:46:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- El Banco de México (Banxico) anunció que decidió recortar en 25 puntos base la tasa de interés por lo que paso de 8 por ciento a 7.75%.

Lo anterior lo dio a conocer la institución bancaria en el Anuncio de Política Monetaria, luego de la reunión de su Junta de Gobierno, tras el reporte de la inflación de julio que difundió por la mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el que destaca que se desaceleró de 4.32% a 3.51%

Cabe señalar que, previamente durante el año, el banco realizó recortes de 50 puntos base en cuatro ocasiones consecutivas.

De acuerdo con expertos el nivel de restricción monetaria para contener el alza de precios al consumidor, es similar al que se tenía en junio de 2022 cuando se enfrentaban choques inflacionarios derivados de la pandemia, repuntes de casos de Covid-19 en China y la inflación general en la República Mexicana alcanzó el 7.88%.

Cabe señalar que en la previa la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, dijo a banqueros durante la comida del Comité de Asociados que si bien valorarían recortes adicionales a la tasa de referencia, en su opinión “dichos movimientos serían de menor magnitud a los observados hasta ahora”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Se impacta patrulla con vehículo particular en Veracruz; hay más de 5 personas lesionadas
Despliegan 600 elementos de seguridad en Cuautla tras homicidio de colaborador del alcalde
Aprehenden en Morelia, Michoacán, a sujeto en posesión de estupefacientes
Más información de la categoria
FGR incauta cerca de una tonelada de estupefacientes en operativo realizado en Palenque, Chiapas
Servicio público implica sacrificios, incluso la vida: Jesús Mora, líder morenista en Michoacán
Caen tres personas por homicidio de Fernandito, en el Edomex; habría sido ultimado por deuda de mil pesos
Claudia Sheinbaum confirma reunión con presidente de Guatemala; será la próxima semana
Comentarios