Banxico recorta tasas de interés y se ubica en 7.75%; es el quinto ajuste en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 13:46:11

Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- El Banco de México (Banxico) anunció que decidió recortar en 25 puntos base la tasa de interés por lo que paso de 8 por ciento a 7.75%.

Lo anterior lo dio a conocer la institución bancaria en el Anuncio de Política Monetaria, luego de la reunión de su Junta de Gobierno, tras el reporte de la inflación de julio que difundió por la mañana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el que destaca que se desaceleró de 4.32% a 3.51%

Cabe señalar que, previamente durante el año, el banco realizó recortes de 50 puntos base en cuatro ocasiones consecutivas.

De acuerdo con expertos el nivel de restricción monetaria para contener el alza de precios al consumidor, es similar al que se tenía en junio de 2022 cuando se enfrentaban choques inflacionarios derivados de la pandemia, repuntes de casos de Covid-19 en China y la inflación general en la República Mexicana alcanzó el 7.88%.

Cabe señalar que en la previa la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, dijo a banqueros durante la comida del Comité de Asociados que si bien valorarían recortes adicionales a la tasa de referencia, en su opinión “dichos movimientos serían de menor magnitud a los observados hasta ahora”.