Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 11:48:41

Ciudad de México, a 27 de noviembre 2026.- El Banco de México, elevó de 1.5 por ciento a 1.9%, su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana en 2026.

De acuerdo con su informe trimestral, el organismo bancario sitúo el avance del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de este año entre el 1.7 por ciento y el 2.1%, frente al intervalo anterior del 1% al 2%.

Igualmente, el banco central prevé que la actividad perderá ritmo en el cuarto trimestre y se acelerará gradualmente después.

Por otra parte, Banxico mantuvo su previsión de crecimiento económico del 2027 en un 2 por ciento, mientras que para 2028 proyectó un avance del 2.5%.

Por otra parte, el organismo mencionó que espera una inversión débil debido a la incertidumbre sobre las revisiones anuales del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).