Banxico cierra el año con otro recorte a la tasa de interés, ¿En cuánto queda?
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 08:30:54
Ciudad de México, a 19 de diciembre 2025.- El Banco de México (Banxico) recortó en un cuarto de punto la tasa de interés, por lo que llegó al 7 por ciento.

Lo anterior representa su decimosegundo recorte consecutivo en el año, a pesar de los pronósticos de debilidad económica, inflación moderada y presiones comerciales.

Además, se detalló que es la cuarta rebaja de 25 puntos base en lo que va de año, después de cuatro recortes consecutivos de medio punto, lo que mantiene la desaceleración en el ritmo de recortes del precio del dinero, en línea con la expectativa del mercado.

“La Junta de Gobierno, con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7%”, indicó el banco central en su último anuncio del 2025.

