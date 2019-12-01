Bancos pedirán identificación a personas que acudan a realizar depósitos y retiros

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2025 a las 12:17:38

Ciudad de México, a 1 de noviembre 2025.- Los bancos en México pedirán una identificación a las personas que acudan a sucursales a depositar o retirar dinero en efectivo cuyo monto supere los 140 mil pesos, a partir del 1 de julio de 2026.

Lo anterior lo dio a conocer la Asociación de Bancos de México (ABM), al argumentar que la decisión es una medida para combatir fraudes y evitar que el dinero sea utilizado en actividades ilícitas.

“Recomendamos que a partir del 1 de julio del 2026 se identifique a cualquier persona que deposita o retire dinero en efectivo a partir de 140 mil pesos, a través de una identificación oficial y por lo menos un dato biométrico”, dijo Emilio Romano, presidente del organismo bancario.

En su conferencia bimestral, el experto financiero señaló que la estrategia “va más allá de la regulación”, ya que busca digitalizar la economía.

“Esto va más allá de la regulación y busca no solamente el evitar actividades ilícitas, sino también ayudar a digitalizar la economía y a combatir también el excesivo uso de efectivo, que también se puede utilizar en actividades ilícitas”, añadió el banquero.

Además, comentó que el Comité de Asociados aprobó adoptar distintas recomendaciones para fortalecer sus capacidades de previsión de lavado de dinero y combate al financiamiento de actividades ilícitas con “medidas contundentes, que van más allá del marco regulatorio para poder asegurar la estabilidad y la prioridad del sistema bancario mexicano”.