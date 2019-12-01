Bajan ventas de automóviles nuevos durante enero en Querétaro

Bajan ventas de automóviles nuevos durante enero en Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026
Querétaro, Querétaro, a 23 de febrero de 2026.- La presidenta de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Automotores en Querétaro (AMDAQRO), Laura Rodríguez  Miranda, informó que durante enero se reportó un decremento en la comercialización del 2.3 por ciento con relación al mismo mes, pero de 2025 que sumó dos mil 981 unidades.

De acuerdo con el reporte de compradores correspondiente a enero 2026 de AMDA, la entidad contribuyó con el 2.3 por ciento de la venta total nacional que ascendió a 126 415 vehículos nuevos, un crecimiento del 5.4 por ciento.

Querétaro junto con Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Morelos, Sonora y Tabasco, reportaron descenso en la venta automotriz.

Para la plaza local el segmento de usos múltiples y camiones, mantienen el liderazgo de compradores con mil 602 operaciones de las dos mil 912 unidades adquiridas, un 55%.

En automóviles sumaron mil 310 ventas de estás; 711 autos compactos, 447 subcompactos, 144 de lujo y 8 autos deportivos.

El municipio de Querétaro concentró mil 843 compras de unidades nuevas, Corregidora con 321, San Juan del Río 269, mientras que agencias de El Marqués sumaron 260 vehículos comercializados, Huimilpan 17 y 202 se realizaron en municipios no conurbados.

