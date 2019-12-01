Aumento de impuestos a cigarros incentivará el mercado negro, advierte industria tabacalera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Septiembre de 2025 a las 08:50:48

Ciudad de México, a 18 de septiembre 2025.- El Consejo Nacional de La Industria Tabacalera (Conainta), advirtió que el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), sobre los cigarrillos y las cajetillas incentivará el crecimiento del mercado negro y reducirá la recaudación fiscal.

“(Estas medidas) resultarían en más marcas ilegales en el mercado, mayor riesgo de consumo en menores de edad, contrabando y negocio adicional para las organizaciones criminales, extorsión a los pequeños comercios que venden cigarros y como resultado, menor recaudación (fiscal) a la esperada”, consideró el organismo.

A través de un comunicado, el grupo integrado por Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno mexicano de incrementar en más de un 30 por ciento el IEPS aplicado a los cigarros y otros productos de nicotina a partir de 2026.

Dicha iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue presentada el pasado 8 de septiembre en el Congreso de la Unión, y contempla un aumento de al menos 20 pesos por cajetilla, además de elevar la cuota específica vigente de 0,6445 a 1,1584 pesos por cigarro enajenado o importado a partir de 2030.

De igual forma, incluye un nuevo gravamen de 200 por ciento para productos de nicotina distintos al cigarro.

Sin embargo, el Conainta recordó que los incrementos previos a los precios de esos productos no han logrado reducir el consumo ni elevar la recaudación.

La recaudación por IEPS de tabacos labrados bajó de 50 mil 400 millones de pesos en 2023 a 46 mil 900 millones en 2024, una caída del 7 por ciento pese a mayores tasas, señaló el Consejo.