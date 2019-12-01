Asigna ISSSTE más de 17 mil préstamos personales en octava asignación del año

Asigna ISSSTE más de 17 mil préstamos personales en octava asignación del año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 11:02:59
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en la octava entrega del Programa Anual de Préstamos Personales 2026 se asignaron 17 mil 853 créditos a personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas que cumplieron con los requisitos establecidos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de 6 mil 271 préstamos ordinarios; 796 exclusivos para pensionados; 7 mil 415 especiales; y 3 mil 371 conmemorativos.

Para participar, las y los interesados deben ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y dar clic en “Registro para asignación”. Todos los trámites son gratuitos, personales y sin intermediarios.

Con estas acciones, el ISSSTE fortalece el bienestar financiero de su derechohabiencia mediante el otorgamiento transparente y equitativo de créditos.

